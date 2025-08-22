Kuşadası’nda kan donduran cinayet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde durağın tuvaleti yüzünden taksici ile bir seyyar satıcının arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. S.G, tarafından bıçaklandığı iddia edilen 39 yaşındaki Vural İşcan, hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan G., taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Vural İ., Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Sercan G., motosikletiyle İşcan'ın peşine düştü. Sercan G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vural İşcan, araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi.

İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalandı. Sercan G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

