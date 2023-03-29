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Kuşadası'nda kitap kurtları bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı, ‘Kütüphaneler Haftası’ dolayısıyla 12 yıldır 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yaptı. ‘81 İlde Kitap Okuyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:47
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Kuşadası'nda kitap kurtları bir araya geldi

Kuşadası'nda kitap kurtları bir araya geldi
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ANKA'da yer alan habere göre, Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılan Cafer Kotan Parkı’nda ‘59. Kütüphane Haftası’ kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 12 yıl önce insanları kitap okumaya teşvik amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında Kuşadalılar Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda bir saat boyunca kitap okudu. Bu yıl, ‘Cumhuriyet için Okuyoruz’ sloganıyla yürütülen etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Etkinlik boyunca Kuşadası Belediyesi’nin ikram aracıyla katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için yetişkinlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek “59. Kütüphane Haftası kapsamında diğer illerimizde olduğu gibi biz de kentimizde kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla burada kitap okuma etkinliği düzenledik. Kitapların bir ömür boyunca hayatımızın parçası olması lazım. Eğer aydınlık bir gelecek istiyorsak okumamız gerekiyor. Özellikle biz yetişkinler çocuklar için çok büyük bir örnek teşkil ediyoruz. Onlar bizi gözlemliyor ve yaptıklarımızı örnek alıyor. Çocukların kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazanmasını istiyorsak yetişkinlere büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Etkinliğin sona ermesinin ardından etkinliğe katılan çocuklar Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kitap ve Kütüphane Kafe’yi gezerek kitapları inceledi.

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