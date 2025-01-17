Kuşadası’nda lastik botta ölüm kalım savaşı! 3 ölü, 3 kişi kayıp. 32 kişi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, ilerledikleri lastik botta ‘dur’ ihtarına uymayarak Yunan adalarına gitmeye çalışan insan kaçakçıların içinde bulunduğu bot alabora oldu. Lastik botun devrilmesi üzerine botta bulunan 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. 3 kişi denizde kayboldu.

Karaya çıkartılan 32 göçmenden yaralı olan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kayıp 3 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kuşadası’nda insan kaçakçısı faciası! 3 ölü, 3 kişi kayıp. 32 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere "dur" ihtarında bulundu.

Kuşadası’nda insan kaçakçısı faciası! 3 ölü, 3 kişi kayıp. 32 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. Bu sırada, lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden 6'sı denize düştü. 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 32 kişi karaya çıkartıldı.

Aralarında yaralı olan 1 kaçak göçmen hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sahil Güvenlik ekipleri kayıp 3 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası’nda insan kaçakçısı faciası! 3 ölü, 3 kişi kayıp. 32 kişi kurtarıldı

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