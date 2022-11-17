Kuşadası’nda mezarlığa saldırı

Saldırı, Mezarlık Amirliği görevlilerince ilgili kurumlara bildirilirken, şüphelilerin tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Olay, polis ekipleri tarafından zarar gören mezarların belirlenmesinden sonra mezar sahiplerine bildirildi. Kuşadası Belediyesi, mezarlıkta güvenlik kamerası sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmalara başladı.