Kuşadası’nda motosikletli hırsızlar demir kapının kilidini açamadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası’nda motosikletli hırsızlar demir kapının kilidini açamadılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletli iki şüpheli gündüz gözü ile soymak istedikleri evin demir kapısını açamadı. Komşuların olayı fark etmesi üzerini iki zanlı olay yerinde geldikleri motosiklet ile uzaklaştılar.

Olay, dün Kuşadası'na bağlı Alacamescit Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskesi takan motosikletli 2 kişi, Güneş Sokak üzerinde bulunan zemin kattaki bir evi soymak istedi. Evin bulunduğu adrese gelen 2 şahıs, önce motosiklet arıza yapmış gibi davrandı. Ardından çevreyi kontrol eden şüpheliler eve doğru yöneldi. Demir kapıyı defalarca açmaya çalışan soyguncular, sonuç alamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Başına gelen olaya şaşıran ev sahibi Serkan Gün, "Evimizin kilidini açamayınca kapıyı tekmeleyip, camı kırmışlar. Olay yaşandığı sırada karşı komşumuz da görmüş.

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Tüm bunların öğlen vakti Kuşadası gibi bir yerde yaşanması gerçekten çok garip. Eşim ve çocuklarım evde olsaydı ve onlara zarar gelseydi hesabını kim verecekti" diye konuştu.

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