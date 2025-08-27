Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan turistik bir tesiste, çalışanların maaşlarını alamaması nedeniyle hizmetler durdu. Çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine tesise polis ekipleri sevk edildi.

Değirmendere Mahallesi'nde yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulu olan turistik tesiste, iddiaya göre bir süredir paralarını alamayan yaklaşık 130 çalışan, önceki gün toplu halde işi bıraktı. Otelin bahçesinde toplanıp, maaşlarının ödenmesini isteyen çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

Bunun üzerine turistik tesise, polis ekipleri sevk edildi. Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda kesip, otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu.

Mağdur olduklarını belirtip, para iadesi isteyen müşterilere, ekonomik krizde olan otel yöneticilerinin ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi. Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı bildirildi.

Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi

Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi

Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi

Son Haberler
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Türkiye 2024 istatistikleri açıklandı: Yüzde 44,4 ile hizmet sektörü ilk sırada
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Çıplak poz ve cinsel taciz iddiası sonrası! Ünlü yönetmen Selim Evci'nin filmleri yayından kaldırıldı
Kuşadası'nda otelde hizmetler tamamen durdu! Tatil hayalleri kabusa döndü: Polis devreye girdi
Otelde hizmetler tamamen durdu!
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Varlık Fonu devrim yaptı! TJK kasayı kaptırdı
Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)
Balıkesir'de bir deprem daha!