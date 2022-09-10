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Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı

Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:27
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Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı

Kuşadası’nda otomobil kazası: 1 yaralı
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İHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ç idaresindeki 35 KA 7167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada aracın kadın sürücüsü Ö.Ç başından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.Ç ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralı Ö.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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