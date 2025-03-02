Kuşadası’nda silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında henüz nedeni belli bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada vurulan Uğur Denli Söke Devlet Hastanesi, Muhammet Furkan Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis D.M., M.S.D., F.K. ve E.E.'yi gözaltına alırken, U.T. ve M.C.Ö. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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