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Kalbinden bıçakladı baş ucunda ağladı. Kız arkadaşının bıçakladığı genç öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Gece yarısı meydana gelen acı olayda bir anlık öfke ile sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:21
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Kuşadası'nda tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kalbinden bıçakladı baş ucunda ağladı. Kız arkadaşının bıçakladığı genç öldü
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Aydın'ın Kuşadası'ndaki olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı.

Annesi ile Rusça konuşan kız, telefon görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü. Bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.


Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı.


Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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