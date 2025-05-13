Kuşadası’nda temizlik seferberliği: Çöp saati dönemi

Kuşadası Belediyesi, “Çöp Saati” uygulamasına geçti. Gün boyunca konteynerlerde biriken evsel atıkların yarattığı çevre, görüntü ve koku kirliliğine son vermek amacıyla başlatılan uygulamayla, ilçe sakinleri çöplerini sabah 07.30-09.00 ile akşam 19.30-21.00 saatleri arasında konteyner alanlarına bırakacak. Çöp çıkarma saatlerine uymayan kişi ve işletmeler hakkında ise idari işlem uygulanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ilçede başlatılan temizlik ve hijyen seferberliği, yeni hizmet ve uygulamalarla devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kuurlan Çevre Koruma Ekibi ile doğayı ve çevreyi kirletenlere göz açtırmayan Kuşadası Belediyesi, “Alo Çöp Taksi”nin ardından “Çöp Saati” uygulamasını da hayata geçirdi.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’nin pek çok metropol il ve ilçesinde de başarıyla uygulanan yeni modelde, sabah 07.30-09.00 ile akşam 19.30-21.00 saatleri dışında çöplerini atanlar idari işleme tabi tutulacak. Bu noktada Çevre Koruma Ekibi devreye girerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında çevre kirliliğine sebebiyet veren kişi ve işletmeler ile ilgili olarak idari işlem uygulayacak.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, çalışmalarını daha temiz bir kent hedefi ile sürdürdüklerini belirterek, uzun vadede hedeflerinin Avrupa ülkelerinde uygulanan “Konteynersiz Kent” modeli olduğunu söyledi. Bayrak, tüm kent sakinlerini belirlenen çöp çıkarma saatlerine uyarak kent temizliğine katkı sunmaya çağırdı.