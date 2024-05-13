Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda satışa hazır 63,78 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri, Kuşadası'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun denetimlerini sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda son olarak, Camiatik Mahallesi'nde şüpheli bir motosikletli şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında ve ardından şahsın evinde yapılan aramalarda 56 adet paketlenmiş durumda satışa hazır toplam 63,78 gram uyuşturucu esrar yakalandı. B.H.M. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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