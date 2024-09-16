Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın'da Eminyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda S.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan şahsın suç unsurlarının tespit edilmesinin ardından, soruşturma derinleştirildi ve şahsın ikamet adreslerinde aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 134 adet sentetik uyuşturucu hap, 38 gram esrar maddesi, 2.72 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 115 adet farklı çaplarda dolu fişek, 15 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.

Söz konusu maddelere ekipler tarafından el konulurken, şahıs yasal işlemler için emniyete götürüldü. S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.