Kuşadası'nda vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındı

Kuşadası / Şerif Akarçeşme

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kuşadası genelinde trafik ve otopark sorunları had safhaya ulaşıyor. Özellikle şehir merkezi, Davutlar, Güzelçamlı ve Kirazlı yolunda yaşanan yoğunluk; vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turistleri ciddi şekilde mağdur ediyor.



Davutlar mahallesi yaz aylarında neredeyse şehirleşmiş bir bölge haline geliyor ancak yollar hâlâ kırsal ölçekli. Dar sokaklar, kontrolsüz parklar ve ışıklandırma eksikliği trafik güvenliğini tehdit ediyor. Merkezdeki bazı kavşaklarda sinyalizasyon yok, trafik yoğunluğu kontrolsüz şekilde artıyor. Hem turizm hem de yerleşik nüfus dikkate alınarak acilen kapsamlı bir ulaşım planlamasına ihtiyaç var.



Güzelçamlı yazın nüfusu üçe katlanan bir bölge. Ancak bu artışa rağmen yıllardır herhangi bir yol genişletme veya yeni otopark yatırımı yapılmadı. Özellikle sahil hattında araçlar gelişigüzel park ediliyor, yollar tek şeride düşüyor. Merkezdeki sokaklarda iki aracın yan yana geçmesi imkânsız hale geliyor. Siteler bölgesi ve çevresindeki yollar da aynı şekilde araç yoğunluğu yüzünden çalışamaz durumda.



Kuşadası şehir merkezi ile Kirazlı arasında kalan yol, hem alternatif ulaşım güzergâhı hem de tarım ve turizm açısından kritik bir hat. Ancak yolun mevcut hali çok yetersiz. Asfalt bozuk, kenar bariyerleri eksik, virajlar keskin ve yolun bazı bölümleri gece karanlığında neredeyse görünmez halde. Yaz sezonunda bu yolda oluşan yoğunluk hem trafik güvenliğini hem de can güvenliğini tehdit ediyor.