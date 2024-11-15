Kuşadası’nda yaz sezonu denetimleri yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası’nda yaz sezonu denetimleri yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma vatandaşların huzur ve güven için denetim yaptı. Sezon boyunca 129 plaj kontrol edildi. 12 bin 577 vatandaşı bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin rotasına girerken, yaz sezonu boyunca Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapmaları için çalışmalar sürdürüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında sahaya inen jandarma ekipleri, yaz sezonu boyunca plajlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede denetimlerde 129 plaj kontrol edilirken, 210 cankurtaran ve 12 bin 577 vatandaş da bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda ise "Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından 2024 yılı yaz sezonu boyunca plajlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler icra edilmiştir. Denetimlerde 129 plaj denetlenmiş, 210 cankurtaran ve 12 bin 577 vatandaşımız bilgilendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kuşadası’nda yaz sezonu denetleri yapıldı

Kuşadası’nda yaz sezonu denetleri yapıldı

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