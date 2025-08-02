Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yavruları sürpriz yuvadan çıktı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu durum bizim için de sürpriz oldu. Çünkü Kocagöl kumsalında bulunan yuvadan haberimiz yoktu" dedi.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Kocagöl kumsalında dün gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Mehmet Kaya ve arkadaşları, kumsalda caretta caretta yavrularının olduğunu gördü. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alana dağılan yavruların turistik işletmelerin yapay ışıklarına doğru yöneldiğini fark eden Kaya, durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Mehmet Kaya'ya yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlamaları için bilgi verdi. Ardından bulundukları yürüyüş yolundan dikkatlice toplanan yavrular, suya yakın bir yere bırakılıp, denizle buluşmaları sağlandı.

'BUGÜNE KADAR 6 YUVA TESPİT ETTİK'

Bugüne kadar Kuşadası'nda 6 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kocagöl'deki yuvadan yavruların çıkması bizim için de sürpriz oldu. Çünkü yuvadan haberdar değildik. Sabah kumsala gelip, yaptığımız araştırmayla yuvanın yerini bulduk. Yaptığımız kontrolde, 45 yavrunun denize ulaştığını, yuvadaki 32 yumurtanın ise bozuk olduğunu belirledik. Bizim için aynı gece bir sevindirici haber de Söke Sahil Sitesi kumsalından geldi. Burada da bir caretta caretta kumsala çıkıp, yuva yapmış. Gönüllü arkadaşlarımızla yuvanın etrafını çitle çevirip, koruma altına aldık. Bu yuvadan da eylül ayı ortalarında yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.