Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek refüje çarptı. Çarpma sonrası sürücü Ahmet Nuri Kayık savruldu. Hastaneye kaldırılan Kayık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Kayık'ın kontrolünü yitirdiği 09 APZ 046 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet Nuri Kayık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleni ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kayık, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet Nuri Kayık'ın motoruyla viraja girdiği sırada refüje çarparak yola savrulduğu anlar yer alıyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Kuşadası’nda yürek yakan kaza: Motosiklet sürücüsü savruldu

Son Haberler
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel'e saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Bilecik’te 2. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Samsun’da korkunç kaza! İşçi zemine çakıldı!
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Solskjaer derbi öncesi BBC'ye konuştu: Mourinho hakkında dikkat çeken sözler