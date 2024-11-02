Kuşadası'nın dev oteli iflas etti. 8 açık yüzme havuzu olan otelde 1276 oda var

Düzenleme: Kaynak: Turizm FM
Kuşadası'nın dev oteli iflas etti. 8 açık yüzme havuzu olan otelde 1276 oda var

50 binin üzerinde vatandaşı bedava tatil yalanıyla dolandırdıkları gerekçesiyle yöneticileri hakkında tutuklama kararı verilen şirketin Kuşadası'ndaki termal oteli iflas etti. Holiday Leisure Club Otel'de 8 açık yüzme havuzu ve 1 aqua park ve 1276 oda bulunuyor.

Kuşadası'nda bulunan ve 1276 odalı Holiday Leisure Club isimli termal otel, iflas etti. 8 açık yüzme havuzu ve bir aqua park barındıran otel, Karaderili Grup’un dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle zor günler geçirdi.

Yalova merkezli devre mülk çeteleri ile bağlantılı olarak düzenlenen operasyon, bu otelin de kaderini etkiledi. 50 binden fazla vatandaşı bedava tatil kazandınız yalanıyla dolandıran şirketin yöneticileri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

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İFLAS KARARI

İstanbul 1. İflas Dairesi, 1 Kasım 2024 tarihinde Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi. Otelin, 110 bin metrekare yeşil alan içerisinde konumlandığı ve geniş bir tesis yapısına sahip olduğu dikkat çekti. İflas sürecinde, otel zincirinin dolandırıcılık faaliyetlerine dair birçok detay gün yüzüne çıktı.

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Karaderili Grup, vatandaşları bedava tatil vaadiyle arayarak dolandırıcılık gerçekleştirdi. Kısa süreli tatillerde uyguladıkları manipülasyonla, devre mülk satışı yaparak 50 binden fazla kişiyi mağdur etti. Şirket, katılımcıları arayarak “Bedava otel kazanan 20 kişi arasındasınız” gibi yanıltıcı ifadeler kullanarak insanları toplantılara katılmaya teşvik etti.

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ŞİRKETLER PARAVAN

Çeteye ait 21 paravan firma, Yalova'daki Termal City isimli devre mülk projesi üzerinden ciddi miktarda para topladı. Bu yapı sayesinde, dolandırıcılar Yalova ve çevresinde geniş bir mağdur kitlesi oluşturdu. Şirketin üst düzey yöneticileri ve iş birlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderildi, böylece dolandırıcılık operasyonunun boyutları gün yüzüne çıktı.

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