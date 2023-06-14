Kuşadası'nın turistik tesisleri yaz mesaisinde

Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya AŞ’nin işlettiği turistik tesisler, 2023 yılı turizm sezonunda da faaliyete devam ediyor.

Kuşadası'nın turistik tesisleri yaz mesaisinde

Arya AŞ’nin işlettiği tesisler, 2023 turizm sezonunda da kentte uygun fiyata kaliteli hizmetin adresi olmak için faaliyet gösteriyor. Arya AŞ; Gazibeğendi, Sahil, Bülent Ecevit Parkı, Güvercinada, Cafer Kotan Yaşam Parkı’nda bulunan Halk Çay Bahçesi, Sevgi Plajı ve Ada Cafe ile kentte 7’den 70’e her kesimi ağırlıyor.

Bünyesinde bulunan işletmelerin düzenli olarak bakımını yapan ARYA AŞ kente yeni tesisler kazandırmak için yatırımlar yapmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda ARYA AŞ tarafından son olarak Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Değirmen Cafe hizmete açıldı. İşletmeye, denize yakın konumu ve geniş oturma alanına sahip olması dolayısıyla bölge sakinlerince özellikle hafta sonları ilgi gösteriliyor.

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ARYA AŞ Gazibeğendi Tesisleri’ne haftanın 3-4 günü geldiğini belirten vatandaş Sevda Carık, “Burasının eşsiz güzellikte bir manzarası var. Ayrıca yemekleri çok lezzetli. ARYA AŞ’nin diğer tesislerine de gidiyoruz. Ailece en çok Gazibeğendi’yi seviyoruz. Bana göre muhteşem bir yer” dedi.

ARYA AŞ tesislerinde fiyatların diğer kafeterya ve restoranlara göre daha uygun olduğunu aktaran Fatma Şaş ise “Öncelikle çalışanlar çok güler yüzlü. Gelenlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu her yerde göremediğimiz bir davranış şekli. Ayrıca tesisler çok da konforlu. Kuşadası Belediyesi’ne böylesine güzel işletmeler açtığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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