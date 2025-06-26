Kuşadasıspor Ersin Sarı'ya emanet!

Kuşadasıspor Ersin Sarı'ya emanet!
Kaynak: Haber Merkezi

2025-2026 BAL ligi sezonunda mücadele edecek olan Kuşadasıspor Yönetim Kurulu, teknik direktörlük görevine 2024-2025 BAL sezonunda Hendekspor'da Teknik Sorumlu göreni yürüten Ersin Sarı'yı getirdi.

Yeniçağ

Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Kudret Durdu; “Kuşadasıspor olarak her sezon olduğu gibi bu sezona da büyük hedeflerle giriyoruz. Taraftarlarımızın desteğini ve inancını arkamıza alarak, bu şehre yakışır bir mücadele sergilemek için çalışıyoruz. Teknik Direktörlük görevi için Ersin Sarı hocamızla anlaştık. Hocamızın bilgi birikimi ve liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.

Bu sezon, Kuşadasıspor’un adını yeniden başarıyla duyuracağımız bir sezon olacak. Şampiyonluk yolunda birlikte yürüyecek, birlikte kazanacağız.” diye konuştu.