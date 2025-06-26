Kuşadasıspor Ersin Sarı'ya emanet!

Yeniçağ

Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Kudret Durdu; “Kuşadasıspor olarak her sezon olduğu gibi bu sezona da büyük hedeflerle giriyoruz. Taraftarlarımızın desteğini ve inancını arkamıza alarak, bu şehre yakışır bir mücadele sergilemek için çalışıyoruz. Teknik Direktörlük görevi için Ersin Sarı hocamızla anlaştık. Hocamızın bilgi birikimi ve liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.

Bu sezon, Kuşadasıspor’un adını yeniden başarıyla duyuracağımız bir sezon olacak. Şampiyonluk yolunda birlikte yürüyecek, birlikte kazanacağız.” diye konuştu.