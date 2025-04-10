Kuşadasıspor'da Tahsin Çakmak kümede kalmanın yolunu açıkladı

Aydın ekibinde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki deneyimli futbolcu, "3 maçımız kaldı. Hepsinin kazanmaya talibiz. Sahada gerekeni yapıp 3 maçı da kazanarak ligde kalacağız. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

DENEYİMLİ FUTBOLCUDAN MORAL KONUŞMASI

Ara transfer döneminde Altınordu'dan kiralanan Tahsin Çakmak, "İyi bir ekibiz. İnancımız asla bitmeyecek. Son düdüğe kadar ter dökeceğiz. Takımımızın ligde kalacağına inanıyorum" dedi.

TAHSİN ÇAKMAK'IN KARİYER YOLCULUĞU

Futbol yaşamına Almanya'nın Hertha Berlin takımında başlayan Çakmak, Berliner AK 07, Tennis Borussia Berlin, Babelsberg ve Altınordu formalarını giydi. Kuşadasıspor'da bu sezonun ikinci yarısında 11 maçta 678 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol kaydetti.