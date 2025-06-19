Kuşatmayı abartıyor muyum?

Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, “Amerikalı generalin 18 yıl önceki itirafı!” başlıklı yazımla ilgili olarak “Kaleminize sağlık. ‘İran da düşerse Türkiye dört bir tarafından kuşatılmış olacak’ ifadenizi abartılı buldum. Ayrıca izledikleri Suriye politikasıyla İran’a yapılmakta olanın önünü açanlar, ‘Sıra Türkiye’de’ söylemini sahiplendi ve ‘Terörsüz Türkiye’ açılımını meşrulaştırma aracına dönüştürdü.” diye bir mesaj gönderdi.

Tunç Er adlı takipçimiz de “Dediğinizin olması için Türkiye NATO'dan çıkmış olmalı değil mi?” diyerek “Üye ülkelerden birine karşı silahlı saldırı, NATO ülkelerine yapılmış demektir Üyeler, saldırıya uğrayan ülkeyi birlikte savunur” diye özetlediği NATO anlaşmasının 5 maddesini hatırlattı ve “İsrail Türkiye’ye saldıramaz” diye yazdı.

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Öncelikle “abartma” konusuna bakalım...

ABD, Yunanistan sınırında kurduğu üslerle, Meriç’i geçme tatbikatı yapmıştır. Meriç, Türkiye ile Yunanistan arasında sınırdır. Balkan ülkelerinin tamamında, en yüksek tepelerde Amerikan hava üsleri vardır. Girit’te ABD’nin deniz ve hava üsleri vardır.

Türkiye ilan ettiği Mavi Vatan’ı Doğu Akdeniz’de koruyamaz duruma düşürülmüştür. Amerikan uçak gemileri buradan ayrılmıyor. Kıbrıs’taki İngiliz üssü de İsrail’in İran’a saldırısında aktif olarak kullanılmaktadır.

Suriye, Türkiye’nin kendi bindiği dalı kesmesi sonunda, CIA’nın yetiştirdiği bir teröriste teslim edilmiştir. İsrail bu sayede iki gecede Suriye’nin askeri alt yapısını yok etmiştir. İsrail, önündeki Suriye engelini böylece aşmış; Suriye ve Amerikan işgali altındaki Irak hava sahasını kullanarak, İran’ı bombalamaktadır.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde, Suriye Demokratik Güçleri adını verdiği PYD/YPG, yani PKK’yı 100 bin kişilik bir ordu haline getirmiştir. Aynı ABD, Irak’ın kuzeyindeki Barzani örgütlenmesini bağımsızlık ilanı aşamasına kadar getirmiş ve burada dünyanın en büyük askeri üslerinden birini kurmuştur.

Kafkasya’da Nahçıvan ile olan sınırın kuzeyinde Ermenistan vardır. İlginç olan bir durum da şudur. Türkiye, sanki geçişler daha tehlikesiz olsun diye Suriye sınırından sonra İran ve Ermenistan sınırındaki mayınları da temizlemiştir.

Geriye, kuzeydeki Karadeniz kalıyor. ABD, Karadeniz’e savaş gemilerini çıkarabilmek için, Kanal İstanbul projesiyle, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni kadük etmeye çalışıyor. Kanal İstanbul için bu kadar ısrar edilmesinin asıl sebebi budur.

Türkiye, milyonlarca Suriyeli ve yüzbinlerce Afganlı tarafından istila edilmiştir. İstilayı yöneten ABD’dir...

Yani Türkiye, ABD veya vekil güçleri tarafından kuşatılmıştır. Kanal İstanbul Projesi, ABD'nin Karadeniz'e çıkma, Rusya'yı güneyinden, Türkiye'yi kuzeyinden kuşatma projesidir. Proje başlamıştır!

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“İzledikleri Suriye politikasıyla İran’a yapılmakta olanın önünü açanlar”, şimdi “İsrail, İran saldırısıyla Türkiye’yi çerçevelemeye ve terörsüz Türkiye’yi önlemeye çalışıyor” diyerek gerçekten de yeni açılımı meşrulaştırmaya çalışıyor.

“Terörsüz Türkiye” projesi, "Ortak vatan", "Soyadımız Türkiye" söylemleriyle, Türkiye’de Türk egemenliğine son verme projesi olarak uygulanıyor!

Öyle ki “Terörsüz Türkiye” projesinin uygulanmasına engel olmasın diye Ümit Özdağ’ı beş aydan fazla süreyle hapsettiler!

İsrail, neden bu projeden rahatsız olsun? Türkiye’nin yönetim şemasını terör örgütünün taleplerine göre düzenlemek, Büyük İsrail projesine hizmet etmez mi?

Fakat Türkiye’nin kuşatıldığı bir gerçektir. Bunu, halkın desteğini kazanmak için açılımın mimarları da söylüyor diye biz görmeyelim mi?

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Tunç Er veya onun gibi düşünenlere cevabım ise şudur: Ben burada İsrail’in, Türkiye’ye tek başına saldırabileceğinden bahsetmiyorum. Hiçbir yazımdan böyle bir anlam çıkmaz.

Türkiye, üyesi olduğu NATO’yu kuran ABD tarafından kuşatılmaktadır! Bunu söylüyorum. Kimse kendi yanlış algısını bana mal etmesin.

Türkiye dahil 22 İslam ülkesinin haritasını değiştirmeye dayalı Büyük Orta Doğu Projesi, ABD, İngiltere ve İsrail ortak yapımıdır. Yani Türkiye’ye yönelik tehdit, bu koalisyondan gelmektedir. Süleyman Demirel’in söylediği gibi “NATO demek ABD demektir.” Türkiye’yi, askeri üslerle, terör örgütleriyle kuşatan ABD’dir, beşinci madde umurunda mı? Yine İran'a saldırı sırasında ABD ve İsrail’in tutumu bir defa daha gösterdi ki, İsrail demek de ABD demektir! İsrail, ABD'nin garnizonudur. Tebriz’de Türklerin başına yağan bombalar da Amerikan bombalarıdır!