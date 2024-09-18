Kuşburnu, zorlu arazilerde toplanmaya başlandı

Kuşburnu, zengin C vitamini içeriğiyle bilinir ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunur. Vatandaşlar, bugünlerde gruplar halinde dağlara çıkarak dikenli dallarından tek tek kuşburnu topluyor.

Toplanan kuşburnular, temizlendikten sonra kaynatılarak eziliyor ve kevgirden geçiriliyor. Ardından, ocakta ya da sobada biraz şeker eklenerek pişirilen marmelat kavanozlara dolduruluyor. Erzincan'da özellikle kış aylarında kahvaltılarda marmelat olarak tüketilen kuşburnu, çay ve meyve suyu olarak da hazırlanıyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.