Kuşdili bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası hazımsızlığa iyi gelen kuşdili bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kuşdili bitkisiyle ilgili detaylar...

KUŞDİLİ BİTKİSİ NEDİR?

Ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde çok yeti en; küçük, kalınca, ensiz ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir. Yaprakları iğneye benzer. Boyu 2 metre kadardır.

Çiçekleri mavi veya eflatundur. Çiçeklerinden renksiz veya soluk sarı renkte olan biberiye esansı çıkarılır. İçeriğinde kafuru, sineol, kamfen, pinen, borneol ve bornilasetat vardır.

KUŞDİLİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Hazımsızlığı giderir.

-Yarımbaş ağrılarını giderir.

-Baş dönmesini keser.

-Astım, bronşit ve kansızlıkta faydalıdır.

-Yağlı saçların yağını alır.

-Burkulmalarda ve deri yaralarında da haricen kullanılır.

-İdrar ve adet söktürür.

-Safra ifrazatını arttırır.

-Zihni güçlendirir.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Damar sertliğine, kalp çarpıntısına iyi gelir.

-Kolestrolü düşürür.

-Yorgunluğu giderir vücuda zindelik verir

NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.