Kuşdili bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası hazımsızlığa iyi gelen kuşdili bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuşdili bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası hazımsızlığa iyi gelen kuşdili bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kuşdili bitkisiyle ilgili detaylar...

KUŞDİLİ BİTKİSİ NEDİR?

Ballıbabagillerden; Akdeniz çevresinde çok yeti en; küçük, kalınca, ensiz ve kokulu yaprakları ile çiçeklerinden faydalanılan bir bitkidir. Yaprakları iğneye benzer. Boyu 2 metre kadardır.

Çiçekleri mavi veya eflatundur. Çiçeklerinden renksiz veya soluk sarı renkte olan biberiye esansı çıkarılır. İçeriğinde kafuru, sineol, kamfen, pinen, borneol ve bornilasetat vardır.

KUŞDİLİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Hazımsızlığı giderir.

-Yarımbaş ağrılarını giderir.

-Baş dönmesini keser.

-Astım, bronşit ve kansızlıkta faydalıdır.

-Yağlı saçların yağını alır.

-Burkulmalarda ve deri yaralarında da haricen kullanılır.

-İdrar ve adet söktürür.

-Safra ifrazatını arttırır.

-Zihni güçlendirir.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Damar sertliğine, kalp çarpıntısına iyi gelir.

-Kolestrolü düşürür.

-Yorgunluğu giderir vücuda zindelik verir

NASIL KULLANILIR?

Kalp yağlanmasında;1 lt sirkenin içine 1 avuç biberiye konur,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykuyu kaçırdığı için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklerde baharat olarak da kullanılır.

Yüksek tansiyonu olanlar dikkatli kullanmalıdır çünkü tansiyonu yükseltebilir.

İlgili Haberler
Kaz otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
G20 Liderler Zirvesi başladı Dünya
G20 Liderler Zirvesi başladı
Depremin 215. gününde Hatay'da temel kazısı sırasında enkazdan ceset çıktı Güncel
Depremin 215. gününde Hatay'da temel kazısı sırasında enkazdan ceset çıktı
Özlem Yıldız evleniyor mu? Tek taşı dikkat çekti Magazin
Özlem Yıldız evleniyor mu? Tek taşı dikkat çekti
Duvar caddeye devrildi Güncel
Duvar caddeye devrildi
Piyasa uzmanı Tuna Kaya, altın ve doların rekor yapacağı tarihi açıkladı Ekonomi
Piyasa uzmanı Tuna Kaya, altın ve doların rekor yapacağı tarihi açıkladı
Somalili anne çocuklarını yaşatmak için 13 gün boyunca kampa yürüdü Dünya
Somalili anne çocuklarını yaşatmak için 13 gün boyunca kampa yürüdü