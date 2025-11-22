Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Gençlerbirliği'nin ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi ikinci yarıya skora dengeyi getirdi. Bu golün hemen ardından Icardi'nin şutunda kaleciden seken topu tamamlayan Barış Alper Yılmaz takımını öne geçirerek kritik bir anda sahneye çıktı. Ardından İlkay Gündoğan skoru 3-1'e getirdi ve Gençlerbirliği Metehan ile farkı 1'e indirse de Sarı Kırmızılılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak derbi öncesi kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

ICARDI VE BARIŞ ALPER GERİ DÖNÜŞÜN MİMARLARI OLDU

Galatasaray'da milli arada tatilden geç döndüğü için taraftarın tepki gösterdiği Icardi ile sezon başında transfer olmak istediği için hedef tahtasına konulan ve performansı eleştirilen Barış Alper, zorlu mücadelede geri dönüşün mimarları oldu.

ICARDI: 'KENDİMİ SAHA İÇİNDE AÇIKLARIM'

Maçın ardından konuşan Icardi hakkında çıkan spekülasyonlara da yanıt vererek, "Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım." diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK MAÇ ÖNCESİ PLAKET VERDİ

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Icardi'ye maç öncesi Başkan Dursun Özbek tarafından plaket takdim edilmişti.