Küsküt otunun yararları nelerdir ve neye iyi gelir

Asalak bir bitki türü olarak farklı bitkilerin yanında yetişme özelliği gösteren küsküt otu, son dönemlerde merak edilen bitki kaynaklarından biri. Sağlık için değişik yararları olduğu ortaya çıkaran bir bitki olması ile beraber, nasıl yetiştirildiği de ilgi uyandırıyor.

KÜSKÜT OTU NEDİR?

Kahkahaçiçeğigiller familyasına ait olan küsküt otu, krofilsiz bir asalak bitki cinsi. Genelde birçok farklı oturun üzerinde yükselir ve büyümeye devam eder. Sarı ve pembe renge sahip olması ile beraber saçak bir görünümü bulunur. Aynı zamanda köksüz bir bitki olmasının yanı sıra yaprakları renksiz pullar halinde kısır bir yapıya sahip.

KÜSKÜT OTU NE İŞE YARAR

Özellikle şifalı bir bitki olarak son dönemlerde ilgi çeken bitkiler içerisinde küsküt otu geliyor. Mide ve bağırsak sorunları ile beraber kabız giderici bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda yaşanabilecek olası birçok hastalık karşısında da şifalı bir bitki. Diğer yandan birtakım cilt hastalıkları konusunda da etkili olduğu biliniyor. Diğer yararları ise şöyle:

Kabızlık giderici etkisi vardır.

Çıban ya da sivilceleri iyileştirir.

Harici yaraları iyileştirme de etkilidir.

Mide ve bağırsak ağrılarını gidermede yardımcı olur.

Şişkinliklere karşı kullanılır.

Bağırsak yumuşatıcıdır.

Diüretik durumlara karşı etkilidir.

Küsküt otu aynı zamanda bir parazit olarak ifade edilebilir. Bu sebepten dolayı özellikle tarlalardaki birçok mahsulün zarar görmesini neden olur. Bu nedenle doktora başvurularak kullanılması tercih edilir…