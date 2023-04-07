7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Küsküt otunun yararları nelerdir ve neye iyi gelir

Küsküt otu dünyanın belirli bölgelerinde yetişen ve farklı şekillerde kullanılan bir ot. Peki, küsküt otu nedir, ne işe yarar? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 07:47
Takip Et

Küsküt otunun yararları nelerdir

Küsküt otunun yararları nelerdir ve neye iyi gelir
+
Aa
-

Asalak bir bitki türü olarak farklı bitkilerin yanında yetişme özelliği gösteren küsküt otu, son dönemlerde merak edilen bitki kaynaklarından biri. Sağlık için değişik yararları olduğu ortaya çıkaran bir bitki olması ile beraber, nasıl yetiştirildiği de ilgi uyandırıyor.

KÜSKÜT OTU NEDİR?

Kahkahaçiçeğigiller familyasına ait olan küsküt otu, krofilsiz bir asalak bitki cinsi. Genelde birçok farklı oturun üzerinde yükselir ve büyümeye devam eder. Sarı ve pembe renge sahip olması ile beraber saçak bir görünümü bulunur. Aynı zamanda köksüz bir bitki olmasının yanı sıra yaprakları renksiz pullar halinde kısır bir yapıya sahip.

KÜSKÜT OTU NE İŞE YARAR

Özellikle şifalı bir bitki olarak son dönemlerde ilgi çeken bitkiler içerisinde küsküt otu geliyor. Mide ve bağırsak sorunları ile beraber kabız giderici bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda yaşanabilecek olası birçok hastalık karşısında da şifalı bir bitki. Diğer yandan birtakım cilt hastalıkları konusunda da etkili olduğu biliniyor. Diğer yararları ise şöyle:

Kabızlık giderici etkisi vardır.

Çıban ya da sivilceleri iyileştirir.

Harici yaraları iyileştirme de etkilidir.

Mide ve bağırsak ağrılarını gidermede yardımcı olur.

Şişkinliklere karşı kullanılır.

Bağırsak yumuşatıcıdır.

Diüretik durumlara karşı etkilidir.

Küsküt otu aynı zamanda bir parazit olarak ifade edilebilir. Bu sebepten dolayı özellikle tarlalardaki birçok mahsulün zarar görmesini neden olur. Bu nedenle doktora başvurularak kullanılması tercih edilir…

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
3
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
4
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
7
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.