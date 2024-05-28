Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor

Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan elektrik tesisatçısı Sefa Uysal, trafik kazasından yaralı kurtulan tilkiye sahip çıktı. Evinde beslediği tilkinin tedavisini tamamladı. Tilkiyi güvercinlerin yaşadığı kafesin içine koydu.

1/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 1

Suluova'da 3 gün önce bir araç 2 tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilkilerden biri telef olurken, yavru tilki kazayı yaralı olarak atlattı.

2/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 2

Kaza yerindeki vatandaşlar hayvanlara yardım etmesiyle tanınan Sefa Uysal’a haber verdi. Geç saatlerde yavru tilkiyi evine götüren Uysal, komadaki hayvanı sobanın karşısına alıp sabaha kadar kendine gelmesini bekledi.

3/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 3

Su ve süt verip toparlanmasını sağladı. Ayrıca hayvanlarına kullandığı ilaçlardan sürerek üzerindeki parazitlerden arındırdı.

4/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 4

‘Umut’ adı verilen yavru tilki, köpek ve güvercinlerin bulunduğu bahçede kümese konuldu. Kısa sürede güvercinlere de alıştı.

5/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 5

Bu durumu şaşıran 30 yaşındaki Uysal, “Doğada avcı olan tilki, bizim burada kümes bekçisi oldu” dedi.

6/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 6

Uysal hayatını kurtardığı sevimli misafirini bir süre sonra ait olduğu doğaya salmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim edeceğini açıkladı.

7/7
Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor 7

Uysal, “Bu şekilde muhtaç hayvanlara sürekli yardım ediyorum. Tilkinin de hayatını kurtardığım için mutluyum. Tamamen iyileştikten sonra salacağız. Çünkü doğa hayvanı doğaya aittir” diye konuştu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bu sezonun trend parçaları
Bu sezonun trend parçaları
Evinizdeki ahşap ürünlerin bakımı nasıl yapılmalı?
Evinizdeki ahşap ürünlerin bakımı nasıl yapılmalı?
Canan Karatay Hatay’dan Dünya’ya yayılan doğal ürünü açıkladı. 10 yaş gençleştiriyor
Canan Karatay Hatay’dan Dünya’ya yayılan doğal ürünü açıkladı. 10 yaş gençleştiriyor
Çiftçi diktiği meyveyle köşeyi döndü! Kanser olan eşine de şifa oldu
Çiftçi diktiği meyveyle köşeyi döndü! Kanser olan eşine de şifa oldu
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı. Listenin zirvesinde Türkiye var
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı. Listenin zirvesinde Türkiye var
SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti