Kuşlar tilkiye emanet. Sütünü içiyor kuşları seyrediyor

Suluova'da 3 gün önce bir araç 2 tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilkilerden biri telef olurken, yavru tilki kazayı yaralı olarak atlattı.
Kaza yerindeki vatandaşlar hayvanlara yardım etmesiyle tanınan Sefa Uysal’a haber verdi. Geç saatlerde yavru tilkiyi evine götüren Uysal, komadaki hayvanı sobanın karşısına alıp sabaha kadar kendine gelmesini bekledi.
Su ve süt verip toparlanmasını sağladı. Ayrıca hayvanlarına kullandığı ilaçlardan sürerek üzerindeki parazitlerden arındırdı.
‘Umut’ adı verilen yavru tilki, köpek ve güvercinlerin bulunduğu bahçede kümese konuldu. Kısa sürede güvercinlere de alıştı.
Bu durumu şaşıran 30 yaşındaki Uysal, “Doğada avcı olan tilki, bizim burada kümes bekçisi oldu” dedi.
Uysal hayatını kurtardığı sevimli misafirini bir süre sonra ait olduğu doğaya salmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim edeceğini açıkladı.
Uysal, “Bu şekilde muhtaç hayvanlara sürekli yardım ediyorum. Tilkinin de hayatını kurtardığım için mutluyum. Tamamen iyileştikten sonra salacağız. Çünkü doğa hayvanı doğaya aittir” diye konuştu.