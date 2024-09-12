Kuşlar Uçarken Nasıl Birbirine Çarpmıyor?

Kuşlar, tüyleri, dişsiz gagaları ve yumurtlayarak üremeleriyle bilinen sıcakkanlı omurgalı hayvanlardır. Kuşlar, doğanın en etkileyici ve çeşitli canlılarından biridir. Onların yaşam tarzları ve adaptasyonları, doğanın ne kadar karmaşık ve büyüleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.