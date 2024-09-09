Kuşların uçuş sırrı: Neden "V" şeklinde uçarlar?

Türkiye, kuş çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Örneğin, Türkiye’nin en büyük kuşu olan toy kuşu, 260 cm kanat açıklığıyla dikkat çekerken, kumru, pek çok dilde "Türk güvercini" olarak bilinir ve şehirlerde sıkça görülür.