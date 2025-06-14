Küsleri Galatasaray barıştırdı: Icardi'den yıllar sonra Messi hamlesi

Galatasaray'ın devre arasında Inter Miami'deki kontratı bitecek Lionel Messi'ye sözleşme teklif edeceği iddia edelirken sarı kırmızılıların Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Icardi, yıllar sonra Instagram'dan Messi'yi takibe aldı. Arjantinli dünya yıldızı da Icardi'yi takip etmeye başladı.

MAURO ICARDI İLE LIONEL MESSI'NIN ARASI WANDA NARA YÜZÜNDEN AÇILMIŞTI

Messi ve Icardi'nin arasının Maxi Lopez yüzünden kötü olduğu biliniyor. Icardi, Inter'de forma giyerken Maxi Lopez'in o dönemki eşi Wanda Nara ile ilişkiye girmişti. Nara boşandıktan sonra Icardi ile evlenmişti. Bu olaydan sonra Messi, Galatasaray'ın yıldızına hiç olumlu bakmadı. Jorge Sampoli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin Milli Takımı'nda ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İddiaya göre Icardi, Mascherano, Messi, Agüero'nun olduğu masaya oturdu. Ancak bu üç futbolcu Icardi ile bir kelime bile konuşmadı. Messi'nin daha sonra hocasına Icardi'yi şikayet ederek "Bu pisliğin, burada ne işi var?" çıkışında bulunduğu ileri sürüldü. Kasım 2018'de yaşanan bu olayın ardından Icardi bir daha Arjantin Milli Takım forması giyemedi.

YILLAR SONRA YENİDEN BERABER OYNAYABİLİRLER

Arası iyi olmayan ikili şimdi Galatasaray sayesinde yıllar sonra beyaz bir sayfa açabilir. Mauro Icardi, dün Messi'yi Instagram'da takip etmeye başlayarak ilk adımı attı. Arjantinli dünya yıldızı da 'takibe takip' diyerek buna olumlu yanıt verdi. Bundan sonra sürecin nasıl gelişeceğini zaman belirleyecek.