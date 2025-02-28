Küstükleri konuşuluyordu! Ezgi Mola sessizliğini bozdu

Kaynak: 2. Sayfa
Küstükleri konuşuluyordu! Ezgi Mola sessizliğini bozdu

Ezgi Mola, bir süredir küs olduğu iddia edilen arkadaşı Enis Arıkan hakkında sessizliğini bozdu. Mola, ''Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun Enis Arıkan ile bir süredir küs olduğu ileri sürüldü. Aralarından su sızmayan ikili neden küstü? Herkesin dilinde bu soru dönüyor.

Kişisel hesaplarından birbirlerine gönderme yaptıkları iddia edilen Mola ile Arıkan neden küs oldukları hakkında sessizliğini koruyama devam ediyor.

1740737876904-yeni-proje-28.jpg

Arıkan'ın Mola'nın doğumuna gitmediği için ikilinin arasının açıldığı ileri sürülmüştü.

2. Sayfa'nın haberine göre, Ezgi Mola çıkan iddiaların sonrasında konuştu. Oyuncu ''Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok" ifadelerini kullandı.

-002.webp

NE OLMUŞTU

MOLA’NIN PAYLAŞIMI GÖNDERME Mİ?

Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından ''Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" sözleriyle yaptığı paylaşımı Enis Arıkan'a gönderme olarak algılanmıştı.

uu-002.webp

“HERKES İYİ OLSUN”

Mola, konuyla ilgili ''Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin'' dedi.

Son Haberler
Teröristbaşı Öcalan'dan Osman Kavala ifşası! İmralı'ya en yakın isim açıkladı Arslan Tekin yazdı
Teröristbaşı Öcalan'dan Osman Kavala ifşası! İmralı'ya en yakın isim açıkladı Arslan Tekin yazdı
İzmir'de korkutan deprem (28 Şubat 2025)
İzmir'de korkutan deprem (28 Şubat 2025)
Fenerbahçe - Rangers maçı bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe - Rangers maçı bilet fiyatları belli oldu
MHP'nin kalesinde ekmeğe ramazan zammı
MHP'nin kalesinde ekmeğe ramazan zammı
Altın haftanın son işlem gününde sert düştü
Altın haftanın son işlem gününde sert düştü