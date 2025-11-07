Cumhur İttifakı cephesinde son günlerde yaşanan tartışma, artık basit bir fikir ayrılığının ötesine geçmiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı’ya gitsin” çağrısı, sadece yeni bir tartışma başlatmadı; ittifakın iç dengelerini de yeniden gündeme taşıdı.

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesi bu öneriye manşetten tepki gösterdi: “Komisyon İmralı’ya gitmesin.” MHP’nin yayın organı Türkgün ise aynı gün “Derdiniz ne sizin?” başlıklı haberiyle karşılık verdi. Bu karşılıklı çıkışlar, Cumhur İttifakı’nın medya uzantılarında bile farklılaşan ses tonlarını iyice görünür hâle getirdi.

Peki bu tablo bir fikir ayrılığının işareti mi, yoksa bir dayatma mı? Eğer ortada bir dayatma varsa, kim kime baskı kuruyor?

Ön Alma mı, alan açma mı?

Bahçeli’nin çıkışı, ilk bakışta bir “devletin birlik çağrısı” gibi görünse de, siyasetin temposu açısından çok daha fazla anlam taşıyor. MHP uzun süredir Cumhur İttifakı içinde dengeyi belirleyen parti olma pozisyonunu koruyor. Bu nedenle İmralı çıkışı, yalnızca bir öneri değil, aynı zamanda gündem belirleme girişimi olarak da okunmalı.

AKP ise bu noktada sessiz kalmayı tercih etti. Ancak bu sessizlik, siyasette genellikle bir stratejiden çok bir sıkışmışlık işareti olarak görülür. Çünkü MHP’nin bu açıklamasına yanıt vermek iki ucu keskin bir bıçak gibi: Sessiz kalırsa dolaylı onay, karşı çıkarsa ittifak içi çatlak görüntüsü…

Yeni Şafak’ın dayandığı Areda Survey araştırmasına göre, halkın yüzde 76’sı “İmralı’ya heyet gitsin” fikrine sıcak bakmıyor. Bu oran, özellikle milliyetçi-muhafazakâr seçmende çok daha yüksek. Yani Bahçeli’nin çağrısının kamuoyundaki karşılığı sınırlı. Ancak belki de zaten amaç, toplumu ikna etmek değil, AKP’yi pozisyon almaya zorlamak.

Bu durumda “ön alma” kavramı öne çıkıyor. Bahçeli, olası bir çözüm süreci ya da Kürt meselesine dair yeniden tanımlanacak bir adımın kontrolünü MHP’nin elinde tutmak istiyor olabilir. Böylece hem ittifakın içinde hem de devletin güvenlik siyaseti alanında ağırlığını korumayı hedefliyor.

AKP’nin Sessizliği: Taktiğin ötesinde bir sıkışma

AKP açısından bu süreç bir denge oyunu. 2015 sonrası tamamen terk ettiği “çözüm süreci” kavramı, şimdi ittifak ortağı eliyle yeniden gündeme getiriliyor. Bu durum parti içinde bile farklı okumalara yol açıyor. Bir kesim, Bahçeli’nin çıkışını “önleyici hamle” olarak yorumlarken; diğer kesim bunun seçim öncesi büyük bir risk taşıdığını düşünüyor.

Ayrıca Türkiye’nin güvenlik gündemi bu tartışmayı daha da hassas hale getiriyor. Ortadoğu’da gerilimlerin yükseldiği, sınır ötesi operasyonların sürdüğü bir dönemde İmralı merkezli bir tartışma, toplumda “yumuşama” ya da “taviz” algısı yaratabilir. Bu da AKP’nin en çok zorlandığı alanlardan biri: millî güvenlik ile siyasî pragmatizm arasında sıkışmak.

Bu sorunun yanıtı, belki de tartışmanın özünü oluşturuyor. Bahçeli’nin çıkışı bir “dayatma” ise, AKP’nin ittifak içinde manevra alanı ciddi biçimde daralmış demektir. Ancak eğer bu bir “zemin yoklaması”ysa, MHP kamuoyunun nabzını ölçerek kendine yeni bir alan açmaya çalışıyor olabilir.

Yeni Şafak–Türkgün çekişmesi de bu tabloyu yansıtıyor. Artık ittifakın iki ayağı, aynı meselede birbirini destekleyen değil, birbirini dengeleyen pozisyonlar alıyor. Bu da Cumhur İttifakı’nın iç uyumunun sorgulanmasına yol açıyor.

Süreç dışında da bir baskı hissediliyor

İçeride yaşanan bu tartışma, sadece ittifak dinamiklerinden kaynaklanmıyor olabilir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve diplomatik tablo da siyasal alanı daraltıyor. Ekonomik sıkışma, dış politik baskılar ve yaklaşan seçim atmosferi, iktidar bloğunu daha kırılgan hâle getiriyor.

Böyle bir ortamda MHP’nin gündem belirleyen çıkışları, yalnızca iç siyaset hamlesi değil, aynı zamanda iktidar içi denge politikası olarak da görülebilir. Yani MHP sadece gündem değil, yön de tayin etmeye çalışıyor.

Fırtına öncesi sessizlik

Cumhur İttifakı uzun süredir “birlikte kazanma” hedefiyle yürüyor. Fakat artık mesele sadece seçim aritmetiği değil; kimin siyasetin merkezinde kaldığıyla da ilgili. MHP, “devletin bekası” vurgusunu öne çıkararak ittifakta belirleyici kalmak istiyor. AKP ise bu süreçte hem tabanını korumak hem de ortağını kaybetmemek arasında ince bir hat üzerinde yürüyor.

Bu noktada şu sorular kaçınılmaz hale geliyor:

Bahçeli’nin çıkışı, AKP’ye yönelik bir ön alma mı, yoksa “biz hâlâ masadayız” mesajı mı?

AKP’nin sessizliği, geçici bir taktik mi, yoksa süreci yönlendirememenin sonucu mu?

Ve en önemlisi: Cumhur İttifakı gerçekten ortak bir stratejiyle mi hareket ediyor, yoksa her parti kendi krizini öteleyerek mi bu ittifakı sürdürüyor?

Sorular çok, ama görünen o ki cevaplar artık yalnızca kulislerde değil, manşetlerde de veriliyor. Ve bu kez manşetler aynı şeyi söylemiyor.