Kusursuz şekilde korunmuş: 35 bin yıl korunmuş

Sibirya'da kılıç dişli bir kedi türü olan "Homotherium latidens'a ait yavru mumyası keşfedildi. Araştırmacılar yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yavrunun, kusursuz şekilde korunmuş deri, kürk ve diş yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya'da keşfedilmiş ilk "kılıç dişli kedi mumyası" olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını belirtti. Yapılacak DNA analizleri ile yavrunun biyolojisi ve yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.