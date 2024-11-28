Kusursuz şekilde korunmuş: 35 bin yıl korunmuş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kusursuz şekilde korunmuş: 35 bin yıl korunmuş

Bilim insanları 35 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen kılıç dişli kedi yavrusunun kusursuz şekilde korunmuş mumyasını keşfetti. Yapılacak DNA analizleri ile kedinin yaşam tarzı hakkında bilgi ele edilecek.

Sibirya'da kılıç dişli bir kedi türü olan "Homotherium latidens'a ait yavru mumyası keşfedildi. Araştırmacılar yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yavrunun, kusursuz şekilde korunmuş deri, kürk ve diş yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Kusursuz şekilde korunmuş: 35 bin yıl korunmuş

Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya'da keşfedilmiş ilk "kılıç dişli kedi mumyası" olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını belirtti. Yapılacak DNA analizleri ile yavrunun biyolojisi ve yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

Kusursuz şekilde korunmuş: 35 bin yıl korunmuş

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