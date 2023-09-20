KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 4581 ada, 448 parsel,

2755.82m2yüz ölçümlü tarla.

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 376,49 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 30.119,20 TL

MALİK BİLGİLERİ : Ayşe KISA vd.

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/452 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 22/09/2023 günü saat 11:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.11/09/2023