Kütahya AKP'de olaylı kongre

Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya AKP'de olaylı kongre

AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Afşarünal başkan seçildi. Kongrede ikinci liste ile aday olmak isteyen Süleyman Yiğit, divan tarafından aday yapılmayınca salon bir anda karıştı.

Yeniçağ Kütahya/ Osman Şenol- AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulunda Murat Afşarünal başkan seçilirken, kongreye adaylık krizi ve yaşanan arbede damga vurdu. Divan tarafından adaylığı kabul edilmeyen Süleyman Yiğit’in itirazıyla gergin anlar yaşandı.

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Kongrede aday olmak isteyen Süleyman Yiğit’in parti tüzüğü gereği adaylık şartlarını tamamlayamadığı bildirildi.

Yaşanan arbede sonrası olaya polis müdahale etti.

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Murat Afşarünal'ın yönetim kurulu listesi:
İsa Kolay, Sait Nuri Elagöz, Feyyaz Özakşehir, Kamil Eray, Mustafa Garipözer, Ali Adıyaman, Mustafa Yücel, Abdullah Ünal, Ahmet Özdilek, Rıdvan Ogan, Halil Serdar, Batuhan Çokal, Recep Özel, Ahmet Muhammet Ersoy, Asiye Gültekin, İsmail Ersin Emre, Ahmet Demirayak, Bülent Ertan, Zeliha Balon, Fadime Nur Vural, Sevgi Bakırsözer, Ahmet Ruşen Özmutaf, Mevlüt Efe ve Ali İkiz.

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