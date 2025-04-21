Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütahya Neyzenler Buluşması'na katıldı

Kaynak: ANKA
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütahya Neyzenler Buluşması'na katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 1. Kütahya Neyzenler Buluşması'na katıldı. Kahveci, "Bu tür etkinlikler, sadece sanatı değil, bizi biz yapan değerleri de yaşatır, bir arada tutar" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 1. Kütahya Neyzenler Buluşması'na katıldı. Kahveci, "Bu tür etkinlikler, sadece sanatı değil, bizi biz yapan değerleri de yaşatır, bir arada tutar" dedi.

Kütahya Belediyesi ve Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu işbirliğiyle 1. Kütahya Neyzenler Buluşması düzenlendi. Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde ressam, minyatür sanatçısı, tezhip sanatçısı ve neyzen Ahmet Yakupoğlu’nun mirasını yaşatmak, gezek geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Evliya Çelebi Türk Müziği Topluluğu’nun Şah Ney akordu ile başladı.

Topluluğun eserleri ney, tambur, klasik kemençe ve ritim sazlar eşliğinde icra edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinlikteki konuşmasında, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, “Ahmet Yakupoğlu gibi değerli bir sanatçının izinden giderek, Kütahyamızın zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe aktarmak bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler sadece sanatı değil, bizi biz yapan değerleri de yaşatır, bir arada tutar” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda sanatçılara ve katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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