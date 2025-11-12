Ziyaret sırasında, vatandaşların yargı süreçlerinde daha verimli ve emniyetli destek alması için ortak vizyonların kritik rolü üzerinde duruldu.

Belediye Başkanı Kahveci, Sunay ile gerçekleştirdiği samimi sohbetinde, kurumlar arası sinerjinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, adli işlemlerin hızlandırılması ve güvenliğinin artırılması gibi konularda birlikte hareket etmenin faydalarına dikkat çeken Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin tüm kurumlarıyla uyum içinde hareket etmek, şehrimizin daha adil, huzurlu ve güçlü bir geleceğe yürüyüşünü destekleyecektir."

Bu buluşma, Kütahya'nın yerel yönetimleri ve hukuk camiası arasındaki diyaloğu pekiştirirken, kentin daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması için atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.