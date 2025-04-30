Kütahya Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fuatpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi’nde fare ve diğer kemirgenlere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, Fuatpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi’nde fare ve diğer kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, özellikle yoğun yerleşim bölgeleri, kanalizasyon hatları gibi alanlarda sıklaştırıldı. İlaçlar, vatandaşlara ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde kullanıldı.

Ekipler, kemirgen popülasyonunun kontrol altına alınması ve hastalık riskinin en aza indirilmesi için çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürecek.

Kütahya Belediyesi’nden ilaçlama çalışması

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