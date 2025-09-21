Kütahya Birlik Vakfı’ndan öğrencilerle toplantı

Kütahya Birlik Vakfı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları başkanlarının katılımıyla, yeni öğrenim takvimi öncesinde iki günlük istişare toplantısı düzenledi.
Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunulan programda, yeni dönemde yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler değerlendirildi.
Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, toplantının amacının öğrencilerin toplum yararına projeler üretmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Vakfımız her türlü desteği vermeye hazırdır" dedi.
Toplantıya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite akademisyenleri ve topluluk temsilcileri katıldı.