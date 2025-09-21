Kütahya Birlik Vakfı’ndan öğrencilerle toplantı

Kaynak: İHA
Kütahya Birlik Vakfı’ndan öğrencilerle toplantı

Kütahya Birlik Vakfı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları başkanlarının katılımıyla, yeni öğrenim takvimi öncesinde iki günlük istişare toplantısı düzenledi.

Kütahya Birlik Vakfı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları başkanlarının katılımıyla, yeni öğrenim takvimi öncesinde iki günlük istişare toplantısı düzenledi.

Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunulan programda, yeni dönemde yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler değerlendirildi.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, toplantının amacının öğrencilerin toplum yararına projeler üretmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Vakfımız her türlü desteği vermeye hazırdır" dedi.

Toplantıya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite akademisyenleri ve topluluk temsilcileri katıldı.

Son Haberler
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
Ezine’de orman yanıyor: Ekipler seferber oldu!
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
38 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyorlar
Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Caroline’i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Wilma Elles dördüncü kez anne oldu!
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Kırlangıç Vadisi'nde bir dağcı hayatını kaybetti
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi
Fransa'da haftanın mücadelesi ertelendi