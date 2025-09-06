Kütahya Dumlupınar’a hızlı tren durağı müjdesi

Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapımı devam eden Ankara-İzmir hızlı tren hattının ilçemiz sınırları içerisinde durak yapılması için taleplerimizi AKP Kütahya İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler'e, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'ya ilettik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uygun görüşü ve Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile onaylanmıştır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bölgemize ve Dumlupınar'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.