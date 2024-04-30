Kütahya Emet’te trafik kazası

Kütahya Emet’te trafik kazası
Kaynak: İHA
Kaza, Emet ilçesinin okullar caddesinde İmam Hatip Lisesi önünde gerçekleşti.
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Kütahya Emet’te trafik kazası 1

S. Ç. yönetimindeki 43 PA 262 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 43 S 5038 plakalı servis aracı kafa kafaya çarpıştı.

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Kütahya Emet’te trafik kazası 2

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.

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Kütahya Emet’te trafik kazası 3

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü S. Ç., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kütahya Emet’te trafik kazası 4

Diğer iki hafif yaralı kişi ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi gördü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.

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Kütahya Emet’te trafik kazası 5
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Kütahya Emet’te trafik kazası 7
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