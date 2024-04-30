Kütahya Emet’te trafik kazası

S. Ç. yönetimindeki 43 PA 262 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 43 S 5038 plakalı servis aracı kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü S. Ç., Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Diğer iki hafif yaralı kişi ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi gördü.
Kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.