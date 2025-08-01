Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı! (1 Ağustos 2025)

Kandilli Rasatanesi verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Saat 07.15'te gerçekleşen depremin derinliği 6.5 km şeklinde ölçüldü. Deprem Kütahya'nın ilçelerinde hissedildi. Diğer depremin derinliği ise 4.1 km olarak kaydedildi. 5 dakikanın ardından 3.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 1, 2025
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/qjXoIWhRFF
01.08.2025, 07:15:26 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
AFAD verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.19 km altında oldu. Diğer depremin derinliği ise 8.4 km olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-08-01
Saat:07:15:56 TSİ
Enlem:39.24528 N
Boylam:28.96583 E
Derinlik:11.19 km
Detay:https://t.co/CNwFEo9W0i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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