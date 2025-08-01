Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı! (1 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı! (1 Ağustos 2025)

Kütahya'nın Simav ilçesinde peş peşe 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasatanesi verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Saat 07.15'te gerçekleşen depremin derinliği 6.5 km şeklinde ölçüldü. Deprem Kütahya'nın ilçelerinde hissedildi. Diğer depremin derinliği ise 4.1 km olarak kaydedildi. 5 dakikanın ardından 3.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

AFAD verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.19 km altında oldu. Diğer depremin derinliği ise 8.4 km olarak kayıtlara geçti.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı! (1 Ağustos 2025)
Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı!
Meteoroloji'den yeni uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor...Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'den yeni uyarı: Çok kuvvetli sağanak bekleniyor...Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Orman yangınlarının ardından alarm: Ölüm riski arttı
Orman yangınlarının ardından alarm: Ölüm riski arttı
Yeniçağ Gazetesi: İşçinin hak araması milli güvenliğe tehdit sayıldı
Yeniçağ Gazetesi: İşçinin hak araması milli güvenliğe tehdit sayıldı
Slovenya, İsrail'le silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail'le silah ticaretini yasakladı