Kütahya güne peş peşe depremlerle uyandı! (1 Ağustos 2025)

Kandilli Rasatanesi verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Saat 07.15'te gerçekleşen depremin derinliği 6.5 km şeklinde ölçüldü. Deprem Kütahya'nın ilçelerinde hissedildi. Diğer depremin derinliği ise 4.1 km olarak kaydedildi. 5 dakikanın ardından 3.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

AFAD verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.19 km altında oldu. Diğer depremin derinliği ise 8.4 km olarak kayıtlara geçti.

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