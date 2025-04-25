Kütahya güne depremle uyandı! İstanbul'dan sonra...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya güne depremle uyandı! İstanbul'dan sonra...

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 3.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kütahya Simav'da saat 07.23'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9.2 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremden sonra 3.9 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

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AFAD verilerine göre ise Kütahya Simav ilçesinde deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi. Yerin 8.81 km derinliğinde gerçekleşen deprem saat 07.23'te meydana geldi.

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