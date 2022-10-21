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Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

Kütahya merkezli 14 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden 13'ü cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:33
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Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama

Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, 18 Ekim'de Kütahya, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Manisa, Çanakkale, Isparta, Denizli, Nevşehir, Hakkari, Çorum ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32'si kadın 61 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgütün sözde yeni il imamı olduğu iddia edilen M.K. eşi Z.K. ile İ.Ş, D.D, i.Y, K.Ş, M.M, E.I, E.Y, T.P, A.H.P, S.K ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların bir kısmı savcılıkça, bir kısmı da adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverildi. (AA)

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