Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var

Kaynak: İHA
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var

Kütahya merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Yasa dışı bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 700 milyon TL üzerinde işlem hacmi tespit edildi. Kütahya merkezli olarak Uşak, Eskişehir, Yalova, İstanbul ve Bartın illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden; E.D. ve E.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. G.N.Ş., M.B.E., H.U., A.Z.D., İ.E.K. ve S.Y. adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ü.K., O.O., E.D., Barış Güçlü, A.U.B., S.E. ve A.B.U. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Haberler
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Joker operasyonunda 27 tutuklama
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Galatasaraylı eski futbolcular Cizre'de dostluk maçı yaptı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
Gaziantep’te kaza! 5 yaralı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar
Metrelerce yüksekte asılı kaldılar! Seyyar iskelede korku dolu anlar