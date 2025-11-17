Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve sanayici Umut Eskioğlu’nun babası olan Bekir Eskioğlu için, Kütahya Ulu Cami’de öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene Kütahya il protokolü, iş dünyasından çok sayıda temsilci, sanayiciler, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katılarak Eskioğlu ailesinin acısını paylaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhum Bekir Eskioğlu, Evliya Çelebi Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, merhuma Allah’tan rahmet; Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.