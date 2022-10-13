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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:53
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacak
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 personel alacağını duyurdu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

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