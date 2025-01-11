Kütahya Şehir Hastanesi'nde ilk kez kordosentez işlemi yapıldı

Kaynak: İHA
Kütahya Şehir Hastanesi'nde ilk kez kordosentez işlemi yapıldı

Kütahya Şehir Hastanesi Perinatoloji Bölümü, anne karnındaki bebeğin sağlığını incelemek için ileri bir tanı yöntemi olan kordosentez işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Perinatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Fatih Akkuş, işlemle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Dr. Akkuş, perinatolojinin gebelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalı olduğunu belirterek, “Gebelik dönemindeki riskli durumları çeşitli testler ve ultrasonografi incelemeleriyle belirliyor ve uygun tedaviyi planlıyoruz,” dedi.

Kordosentezin anne karnındaki bebeğe ait göbek kordonundan kan alınarak yapılan bir tanı yöntemi olduğunu vurgulayan Dr. Akkuş, şu bilgileri paylaştı: "Genetik hastalıkların teşhisi, enfeksiyonlar (örneğin toksoplazma, sitomegalovirüs ve rubella) ve kalıtsal kan hastalıklarının belirlenmesinde kullanılır. Tedavi İmkanları: Gerektiğinde fetüse yönelik tedaviler yapılmasını sağlar."

Kordosentezin genellikle gebeliğin 18-20'nci haftalarından itibaren ileri gebelik haftalarına kadar uygulanabildiğini belirten Dr. Akkuş, “İşlem sırasında anne karnından ince bir iğneyle girilerek göbek kordonundan kan alınır. Steril şartlarda yapılır ve ameliyathane gerektirmez. Amniyosentezle benzer bir süreç izlenir" diye belirtti.

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