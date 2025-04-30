Kütahya Simav’da dünden bu yana peş peşe depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde dünden bu yana en büyüğü 3,7 olan dört deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; dün sabah saatlerinden bu yana merkez üssü Simav olmak üzere büyüklükleri 3’ün üzerinde art arda depremler meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Simav'da dün gece 00.24’te 3,6 büyüklüğünde ilk deprem deprem meydana geldi, derinliği 7.08 kilometre olarak ölçüldü. İlk depremin ardından saat 05.50’de aynı noktada tekrar 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, ikinci depremin şiddeti 8.31 kilometre olarak ölçüldü.

Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren depremler meydana geldi. Saat 06.04’te merkezi Simav olan 3,5, saat 09.06’da da 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 12.7 kilometre ölçüldü.