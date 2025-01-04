"Kütahya Türkülerinin Babası" anıldı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan “Kütahya Türkülerinin Babası” Hisarlı Ahmet, vefatının 41. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Anma programı, Ahi Erbasan Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Hisarlı Ahmet'in Kütahya türkülerini derleme, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki önemine vurgu yaptı.

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Ünal, "Kütahya türkülerinin unutulmaz ismi Hisarlı Ahmet'i, aramızdan ayrılışının 41. yılında sevenleri ve öğrencileriyle birlikte anıyoruz. Hisarlı Ahmet'in hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınması ve isminin yaşatılması için çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl düzenlediğimiz Hisarlı Ahmet Sempozyumu'nu 2025 yılında da gerçekleştireceğiz. Sanata ve sanatçımıza katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Anma töreni sırasında etkileyici bir gökkuşağının belirdiğini ifade eden Ünal, "Doğanın renkleri ve gökkuşağı sanki Hisarlı Ahmet'in naif ruhunu bizlere yansıttı. Kendisine bir kez daha rahmet diliyoruz" diye konuştu.

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Hisarlı Ahmet'in türkülere olan katkıları, Kütahya'nın sanat ve kültür hayatında bir mihenk taşı olmaya devam ediyor.

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