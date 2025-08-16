Kütahya Valisi Musa Işın’dan deprem uyarısı

Kütahya'nın ikinci derece deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Vali Işın, Simav, Gediz ve Kütahya fay hatlarının yanı sıra daha düşük etkili parçalı fayların da bulunduğunu söyledi. Işın, Kütahya Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Deprem Dirençli Kütahya" seminerine katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Simav'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki art arda depremlerin büyük bir tehlike oluşturmadığını ancak ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu belirten Işın, "Depremle mücadelede en önemli kısım, deprem olmadan önce alınacak tedbirlerdir. Yapılarımızı bilim ve mühendislik kurallarına göre inşa edersek büyük depremlerde bile can kaybı yaşamayız" dedi.

"SADECE DEVLETİN DEĞİL, VATANDAŞIN DA SORUMLULUĞU VAR"

1999 Marmara Depremi sonrası yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun yapılan binaların Kahramanmaraş depreminde ayakta kaldığını hatırlatan Işın, sorunun yönetmeliğe uymayan yapılardan kaynaklandığını vurguladı. "Burada sadece devletin değil, vatandaşın da sorumluluğu var" diyen Vali Işın, köy ve kırsal alanlarda ruhsatsız yapıya kesinlikle izin verilmeyeceğini, maddi imkânı olmayan vatandaşların mühendislik ve ruhsat masraflarının ise özel idare bütçesinden karşılanacağını ifade etti.

Kütahya merkezdeki yapıların yaklaşık yüzde 50'sinin deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığını söyleyen Işın, "Bundan sonra yapılacak tüm binalarda yönetmeliklere harfiyen uyulması zorunludur" diye konuştu.

2007'de güncellenen deprem yönetmeliğine uyulmasının şart olduğunu vurgulayan Işın, AFAD İl Müdürlüğü'nün tatbikatlar ve hazırlık çalışmalarıyla sürece destek verdiğini, ruhsatsız yapıları tespit ederek ya yıktıklarını ya da ruhsata kavuşturduklarını belirtti.

"Deprem sonrası için her türlü tedbirimiz var" diyen Vali Işın, "Ancak biz istiyoruz ki deprem olmasın; olursa da AFAD'ın üzerine düşecek iş mümkün olduğunca az olsun" şeklinde konuştu.